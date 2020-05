Primo week end sulle spiagge ad Ancona: controlli ma niente sanzioni – VIDEO

Voglia di mare, ma con misurato entusiasmo. A piedi passeggiando o in sella ad una bici, è scivolato senza via senza inciampi il primo sabato da spiagge aperte nel capoluogo regionale. Nessuna sanzione elevata dai Vigili Urbani

ANCONA – Voglia di mare, ma con misurato entusiasmo. A piedi passeggiando o in sella ad una bici, è scivolato senza via senza inciampi il primo sabato da spiagge aperte nel capoluogo regionale. Nessuna sanzione elevata dai Vigili Urbani che in giornata hanno controllato 114 attività commerciali, 11 parchi, 11 spiagge e 8 stabilimenti balneari, tra Palombina e Portonovo, dove alcuni ripartono anche con la ristorazione, dopo lo stop di quasi tre mesi.

Gli operatori balneari lavorano con il metro in mano sull’arenile, per posizionare gli ombrelloni e aprire uffialmente la stagione balneare post Covid il prossimo 29 maggio.