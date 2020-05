Terapie intensive verso lo svuotamento, guariti in aumento

Pesaro, Senigallia, Civitanova e Urbino senza pazienti in terapia intensiva causa Covid, ricoverati in calo, da 127 a 116, dimessi e guariti in crescita, da 3867 a 3939. Sono 993 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, di cui tre nelle ultime 24 ore. Sono 6697 i tamponi positivi totali.

I numeri del Gores fotografano un calo leggero dei ricoveri di terapia intensiva, da 16 a 15, mentre è più marcata la diminuzione in semi intensiva, da 16 a 12.

Intanto sono 8 i campioni positivi su 1006 tamponi effettuati, registrati nelle ultime 24 ore.