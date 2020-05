Mascherina sul viso e meraviglia negli occhi alle Grotte di Frasassi – VIDEO

Al via le visite, con piccoli gruppi e prenotazione obbligatoria, partite lunedì scorso alle Grotte di Frasassi, le prime a riaprire in Italia dopo il lockdown.

GENGA- La mascherina sul viso accentua la meraviglia che si accende La mascherina sul viso accentua la meraviglia che accende lo sguardo dei visitatori quando si apre lo scenario del più grande complesso ipogeo in Europa. Al via le visite, con piccoli gruppi e prenotazione obbligatoria, partite lunedì scorso alle Grotte di Frasassi, le prime a riaprire in Italia dopo il lockdown.