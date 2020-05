Turismo, questa estate le Marche si esplorano in moto – VIDEO

ANCONA – Le Marche su due ruote è la proposta di GoBiker, tour operator specializzato in viaggi in moto, che causa emergenza coronavirus e lo stop agli spostamenti sulle lunghe distanze, almeno per buona parte dell’estate, ha deciso di investire sul territorio.

Tre i percorsi proposti che partiranno dal 19 giugno e proseguiranno fino a fine ottobre, pensati per gruppi fino a un massimo di 8 persone, così da garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Il mondo del turismo punta a ripartire, dopo uno stop di tre mesi che ha messo in ginocchio il settore con il 100% di cancellazioni. I mesi di giugno e luglio saranno un test e se tutto procederà bene ad agosto si potrà vedere una ripartenza del turismo tra l’Italia e i paesi limitrofi. Se poi non ci sarà un riaccendersi dell’emergenza da settembre fino a dicembre potrebbero riprendere anche i viaggi a medio e lungo raggio.

Ma le stime attestano che per le agenzie di viaggio e i tour operator ci sarà un ritorno non superiore al 30%. In attesa di scoprire cosa accadrà il settore lamenta un mancato sostegno da parte del governo e boccia il bonus vacanza.