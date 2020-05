Calano i ricoverati, balzo di dimessi e guariti

Scende ancora il numero dei ricoverati, da 141 a 127, sale quello di guariti e dimessi, con un balzo di circa 150, da 3716 a 3867. Stabili i ricoverati in terapia intensiva, fermi a 16 persone, mentre il calo più vistoso riguarda i pazienti in semi intensiva, che calano di 6 unità, da 22 a 16. Sono invece 990 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza da Coronavirus, zero nelle ultime 24 ore.

I numeri del Gores fotografano una situazione che tende al miglioramento. Sono 12 i positivi, su 1063 tamponi, i campioni rilevati nelle ultime 24 ore.

Nelle Marche sono 6689 i tamponi positivi dall’inizio della pandemia.