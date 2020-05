Buio in sala, UCI Cinemas a rischio chiusura – VIDEO

ANCONA – Dopo la chiusura forzata per lockdown, i sei multisala Uci Cinemas di Ancona, Jesi, Senigallia, Fano, Pesaro e Porto Sant’Elpidio potrebbero non riaprire più. Affitto in scadenza, ma a pesare sembrano essere anche le norme restrittive dei prossimi mesi, con pubblico in numero inferiore causa distanziamento e spese per continue sanificazioni. Inoltre dal blocco delle riprese cinematografiche, in ripartenza ma anche loro con norme restringenti, potrebbe scaturire una carenza di titoli. 38 dipendenti a rischio posto di lavoro.

Per lunedì prossimo è previsto un nuovo confronto UCI, Giometti e sigle sindacali. Ecco le proposte.

Dal cinema ai teatri. L’intero settore dello spettacolo e della cultura si riscopre fragile di fronte alla Fase 2.