Lutto per il sindaco Mancinelli, è scomparsa la mamma Giuseppina

ANCONA – “Nell’apprendere della scomparsa della signora Giuseppina, mamma del sindaco Valeria Mancinelli, la giunta e il consiglio comunale desiderano manifestare profondo cordoglio e partecipazione al dolore per la perdita di un legame profondo e significativo”. Così in un comunicato stampa la giunta e il consiglio comunale di Ancona esprimono vicinanza al Sindaco Valeria Mancinelli per la perdita della mamma.

“E’ da sua madre, figura forte che si è impegnata strenuamente per la conquista della libertà, dei principi democratici, sul fronte dei diritti e della tutela dei lavoratori, che il Sindaco -come spesso ha avuto occasione di ricordare- ha ereditato insegnamenti e valori fondamentali, che hanno improntato al sua vita e la sua azione politica.

Le siamo pertanto vicini con sincera partecipazione e affetto in questo triste momento”.