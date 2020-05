La grande speranza: oggi solo due tamponi positivi nelle Marche. Ma altre tre vittime: sono 990 dall’inizio dell’emergenza

Solo due tamponi positivi su 936 effettuati nelle ultime 24 ore: vicina al traguardo da “contagi zero” la regione Marche. E’ quanto si evince dall’ultimo report del Gores.

ANCONA – Solo due tamponi positivi su 936 effettuati nelle ultime 24 ore: vicina al traguardo da “contagi zero” la regione Marche. E’ quanto si evince dall’ultimo report del Gores (Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie). Sul fronte ospedali 16 persone sono ricoverate in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri), mentre più in generale i ricoverati calano da ieri da 161 a 141. In aumento invece il numero dei dimessi e dei guariti che passano dai 3561 di ieri a 3716 di oggi.

Ma c’è anche l’aggiornamento più doloroso, quello di fine giornata. Si appesantisce il bilancio delle vittime che sale a 990. Tre le persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Di tratta di tre donne: una 92enne di Fermignano e una 94enne di San Lorenzo in Campo, decedute all’ospedale di Pesaro e una 80enne di Osimo che si è spenta al nosocomio di Civitanova Marche.

Leggi anche https://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/goresgiallo20maggio.pdf