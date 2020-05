Turismo: fondi, voli e mostre per rilanciare le Marche – VIDEO

Luca Ceriscioli, da ex docente di matematica, parte dall’indice di contagio giornaliero, Rt, pari a 0.17 per dire come le Marche siano una regione sicura nel contenimento del virus.

Le sue parole sono la traduzione per la nuova promozione turistica, anche attraverso il restyling del sito, turismo.marche.it, che prevede itinerari personalizzati, pacchetti turistici, una mappa interattiva, App tagliate in base ai bisogni, i cluster.

Nella traduzione della benzina economica, ci sono i 200 milioni di euro a fondo perduto: decreto il primo giugno, in arrivo a fine giugno.

Servizio di Lucio Cristino: