Le Marche nella “fase 2”: calano i ricoverati, cinque nuovi contagi

ANCONA – Calano i ricoverati, solo cinque nuovi contagi ma purtroppo una persona deceduta nelle ultime 24 ore: ecco le Marche nella “fase 2” nell’emergenza sanitaria da Coronavirus. A perdere la vita una donna di 94 anni di Recanati, che si è spenta all’ospedale di Fermo. Salgono dunque a 987 le vittime da Covid in regione, dall’inizio dell’emergenza a fine febbraio.

I ricoverati e i dimessi. Attualmente ci sono 17 persone ricoverate ancora in terapia intensiva, scendono da 49 a 29 i degenti in semi-intensiva. Aumentano invece le persone ricoverate in reparti non intensivi da 56 a 66. Arriva invece a 3379 il numero dei guariti e dei dimessi.

I nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore sono risultate positive 5 persone su tamponi effettuati. Nella regione finora si sono contagiate al Covid-19 6.675 persone, rilevate attraverso 56.668 test.