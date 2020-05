A spasso nella Baia, Portonovo si prepara a riaprire – VIDEO

ANCONA – Aria buona, il rumore delle onde del mare, il molo, il Conero sullo sfondo. Tutto condensato in una passeggiata nella baia di Portonovo. Che in tanti si sono concessi in mattinata, all’indomani della riapertura delle spiagge anconetane, almeno fino a venerdì, weekend escluso.

Da una parte lo svago, il gioco, il relax, dall’altra siamo in pieno work in progress per gli operatori e i ristoranti. Si fanno i conti col metro per il distanziamento, si stimano i tavoli o gli ombrelloni che si perderanno.

Giacchetti sarà il primo che mercoledì 20 maggio riaprirà la cucina per pranzi e cene. Via via toccherà anche a tutti gli altri.