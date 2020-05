Riaperture 18 maggio, ristoratori: “Siamo pronti vi aspettiamo”

ANCONA – I bar e i ristoranti di Ancona si preparano alla riapertura del 18 maggio anche se per molti di loro si parla di una seconda ripartenza perchè già attivi da prima con l’asporto e il delivery.

Approderà inoltre lunedì in consiglio comunale la delibera che permetterà di ampliare gli spazi esterni da mettere a disposizione di bar e ristoranti.

Dal 18 maggio inoltre saranno inoltre riaperte anche le spiagge doriche ma solo dal lunedì al venerdì. Sarà dunque possibile andare a passeggiare a Portonovo, mentre per bagno e tintarella, così come in tutte le Marche si dovrà attendere il 29 maggio.