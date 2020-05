Storie di Coronavirus: chi ce l’ha fatta e chi ancora lotta su èTV, a Punti di Vista

“Storie di #Coronavirus“. Stasera #ripartiAMO, con loro.

Con alcuni di quei “tamponi positivi”: chi ha vissuto il calvario del Covid-19.

Chi ha visto morire un compagno di stanza e oggi è qui “anche per lui”.

Ospiteremo fisicamente nei nostri studi chi guarda in faccia ogni giorno il Virus e lo fa perché è giusto, come volontario. Ragazzi che indossano una divisa per chi ha bisogno.

Stasera su ÈTv Marche riparte Punti di Vista canale 12, ore 21:20 (anche sabato h 7 e 23:20).

Vi aspettiamo – con Paolo GiampaoliCroce GiallaClaudio ComiratoAlberto Caporalini