Sicurezza, 200 milioni per le imprese. Apertura sul Rapid-test – VIDEO

La Regione Marche apre per la prima volta ai Rapid Test-pungidito, qualitativi, purché tra quelli certificati CE e validati dall’Istituto Superiore di sanità, come incentivo alla Fase due, in accordo con i test quantitativi e i tamponi.

E’ una delle novità emerse in occasione della firma del protocollo lavoro-sicurezza proposta dalla Regione.

La benzina arriverà dai 200 milioni di euro, da consuntivo di bilancio, che Ceriscioli vorrebbe destinare alle imprese.

Guarda il video racconto di Lucio Cristino: