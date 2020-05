Contagi al 2 %, crescono le vittime, calano i ricoverati

Scende ancora il numero dei ricoverati nelle Marche, 196 in totale, di cui 18 in terapia intensiva. Verso la chiusura della terapia intensiva Covid per Pesaro Marche Nord, dove resta un solo ricoverato. Crescono dimessi e guariti, a quota 2847, mentre sono 982 le persone decedute, 5 nelle ultime 24 ore.

Intanto sono stati 16 i nuovi positivi segnalati nelle ultime 24 ore dal Gores nelle Marche. Un numero in linea con quelli degli ultimi giorni (ieri 15) ma con un numero inferiore di test. Sono infatti 783 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore rispetto ai 989 del giorno precedente. Circa il 2% la percentuale di positività.

I nuovi positivi sono stati 10 nella provincia di Pesaro Urbino, 5 a Macerata, 1 fuori regione e 0 nelle altre province. Il totale dei contagiati nella nostra regione sale a 6.619.

Dall’inizio dell’emergenza sono 6619 i casi positivi, su 53813 casi esaminati.