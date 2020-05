Nuovi contagi solo in due province e sempre meno ricoveri in terapia intensiva

ANCONA – Nuovi contagi solo in due province su 5, ricoverati e persone in isolamento in picchiata: la “tabella gialla” del Gores del 14 maggio descrive una regione, le Marche, ormai prossima al traguardo dei “contagi zero” da Coronavirus.

Su 989 tamponi analizzati ieri 15 sono risultati positivi al coronavirus: 8 positivi sono stati rilevati nella provincia di Pesaro Urbino, zero ad Ancona, 5 a Macerata, zero a Fermo, zero ad Ascoli Piceno e due di fuori regione. Salgono a 6.603 i casi positivi registrati dall’inizio del’emergenza su 53.030 test. La provincia di Pesaro è quella con più casi, 2.713, ed il maggior incremento (+8), seguita da Ancona con 1.840 (-), Macerata con 1.082 (+5), Fermo con 455 (-) e Ascoli con 288 (-). Sono 225 (+2) i casi provenienti da fuori regione.

I guariti/dimessi delle ultime 24 ore sono 93, con il totale che si impenna a 2.697. Continua il calo dei ricoverati per Covid-19, 207 (-24) e di quelli in terapia intensiva, scesi fino a 18 (-2). Calano vistosamente anche le persone in isolamento domiciliare, che oggi sono 5.493 (-174) e, tra loro, gli operatori sanitari, 718 (-16).

Tre le persone decedute nella giornata odierna, tutti maschi e della provincia di Pesaro-Urbino. Il totale dall’inizio della pandemia sale a 977 morti.