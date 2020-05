Coronavirus: nelle Marche sale a 974 il bilancio delle vittime

Sale a 974 il bilancio delle vittime nelle Marche per l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore si segnalano tre vittime. Sul fronte contagi. Nelle ultime 24ore sono stati riscontrati 20 casi di positività al coronavirus nelle Marche su 865 tamponi esaminati: 15 dei contagi riguardano persone della provincia di Pesaro Urbino. Gli ospedali si preparano a riprendere la loro “vita normale”. Si svuotano le terapie intensive. I ricoverati in calo da 254 a 231.

Sale a 974 il bilancio delle vittime nelle Marche per l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore si segnalano tre vittime: si tratta di un uomo di 69 anni di Montecassiano e due donne: una di 99 anni di Fano e l’altra di 85 anni di Ancona.



Sul fronte contagi. Nelle ultime 24ore sono stati riscontrati 20 casi di positività al coronavirus nelle Marche su 865 tamponi esaminati: 15 dei contagi riguardano persone della provincia di Pesaro Urbino, due di Macerata, una di Ancona e due soggetti provenienti da fuori regione. Zero contagi nell’ultima giornata, invece, nelle province di Ascoli Piceno e Fermo.



Gli ospedali si preparano a riprendere la loro “vita normale”. Si svuotano le terapie intensive. I ricoverati in calo da 254 a 231 e guariti/dimessi in aumento da 2.391 a 2.604. Prosegue il buon trend nelle Marche nell’ambito dell’emergenza coronavirus, secondo i dati comunicati dal Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores). Nelle ultime 24ore sono diminuiti ancora i pazienti in terapia intensiva (da 24 a 20), in semi-intensiva (da 73 a 60) e nei reparti non intensivi (da 108 a 98). In leggero rialzo i ricoveri in area post-acuti (da 49 a 53), stabile il numero di persone ospitate in strutture territoriali (184). In diminuzione anche i positivi in isolamento domiciliare.