Coronavirus, la cura con il plasma dei guariti. “Si conserva per un anno” – VIDEO

ANCONA – Sciolti anche gli ultimi dubbi del comitato etico, può partire anche nelle Marche la sperimentazione, che durerà sei mesi, della terapia al plasma anti covid, ovvero la cura attraverso gli anticorpi dei guariti. Le Marche partecipano a uno studio multicentrico che ha come capofila la Regione Toscana e che coinvolge anche la Campania, il Lazio, l’Umbria e la Sanità militare. I destinatari dovranno essere alle fasi iniziali della malattia.

Dalla prossima settimana verranno arruolati i donatori che potranno candidarsi ai 12 centri trasfusionali regionali e presso i punti Avis, se sono già donatori. I poli principali della sperimentazione sono negli ospedali di Pesaro, Ancona e Fermo. Per l’idoneità sarà necessario sottoporsi ai controlli relativi all’epatite B e C e all’Hiv e parvovirus. Il percorso per le opportune verifiche sarà più lungo per chi non è già donatore.