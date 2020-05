Chalet, ristoranti e bar. Tra Regione e Inail è battaglia istituzionale – VIDEO

ANCONA – Da una parte l’Inail, dall’altra la Regione Marche. Chiamateli i protocolli della discordia, quelli che dovrebbero definire la Fase 2 di ristoranti e bar e stabilimenti balneari. Nel mezzo una battaglia istituzionale che vivrà nelle prossime ore di frenetici contatti e trattative tra il Governo e la Giunta Ceriscioli. Quest’ultima si riunirà venerdì mattina in via straordinaria con l’obiettivo di tenere la barra dritta.

Riavvolgendo il nastro. La Regione Marche ha definito la riapertura dal 18 maggio per bar, ristoranti e dal 29 maggio per gli stabilimenti balneari a determinate condizioni: ogni tavolo a un metro nei ristoranti, un ombrellone ogni 10 metri quadrati. Dall’altra l’Inail che con linee guida più stringenti rimette in discussione la Fase 2 del commercio e degli chalet, raddoppiando di fatto i distanziamenti (due metri tra i tavoli, 20 metri quadrati l’area di ogni ombrellone, cinque metri tra ogni fila di ombrelloni).

Nei confronti col Governo la Regione punta alla sua curva epidemiologica per strappare l’ok sui suoi protocolli, nonostante l’Inail.