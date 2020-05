Emergenza Covid-19 nelle Marche: l’altalena dei contagi e altre due vittime

Nuovi contagi nelle Marche, contenuti ma lievemente in crescita rispetto ai dati di ieri. Due i decessi nelle ultime 24 ore, come segnala il bollettino di fine giornata: si tratta di una donna di 84 anni di Campofilone e di un uomo di 86 anni di Macerata. Le vittime salgono dunque a 971 nelle Marche.

ANCONA – Nuovi contagi nelle Marche, contenuti ma lievemente in crescita rispetto ai dati di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 25 i casi positivi rilevati su 970 tamponi analizzati, mentre ieri erano stati 10 su più di 1000. E’ quanto emerge dal report giornaliero del Gores: dall’inizio dell’emergenza Covid-19 i vari laboratori di virologia delle Marche hanno riscontrato nella regione 6.568 contagi su 51.176 campioni analizzati. Due i decessi nelle ultime 24 ore, come segnala il bollettino di fine giornata: si tratta di una donna di 84 anni di Campofilone e di un uomo di 86 anni di Macerata. Le vittime salgono dunque a 971 nelle Marche.



Si va alleggerendo la situazione negli ospedali: i pazienti ricoverati sono scesi da 305 a 254 (-51), quelli in terapia intensiva da 28 a 24 e in semi-intensiva da 77 a 73. In calo anche i ricoverati in reparti non intensivi I marchigiani che hanno passato un periodo in quarantena dall’inizio dell’epidemia sono 30.390. Chiuso domenica scorsa il reparto di “Terapia Intensiva 2”, e smontato il posto medico avanzato da campo della Marina Militare, l’Ospedale Carlo Urbani di Jesi si appresta a un lento ritorno alla normalità dopo due mesi di emergenza Covid-19.