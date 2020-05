Parrucchierie, bar e negozi, obiettivo il 18 maggio. Spiaggia libera da controllare – VIDEO

Un ombrellone ogni 10,5 metri quadrati, lettini distanziati di due metri, distanze di 4 metri tra gli ombrelloni, spiaggia libera che resta, tranne per i corridoi più brevi, tra i 25 e i 30 metri, che potranno cedere uno spazio agli stabilimenti confinanti. I controlli saranno in carico ai comuni, in collaborazione con la Capitaneria di porto. Si parte il 29 maggio.

Le novità per le spiagge:

Intanto dal 18 maggio via alla riapertura per parrucchieri, bar e ristoranti, e negozi di abbigliamento, con prenotazione obbligatoria (per parrucchierie e ristoranti). Novità, che comunque dovrà passare al vaglio del governo nel pomeriggio, quando è previsto un confronto con il ministro alle Regioni, Francesco Boccia.

Le riaperture:

Sono le principali novità delle linee guida della Fase due dedicata alla ripartenza nelle Marche, presentate oggi in una conferenza stampa.

“Misure frutto di una diminuzione della curva epidemiologica” dice il presidente Ceriscioli, che avverte: “In caso di cambio delle condizioni pronti a nuove misure”.