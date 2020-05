Incendio in casa a Cagli: muore il proprietario – VIDEO

Le fiamme sono divampate al primo piano, divorando tutta la zona giorno. Il fumo salito per le scale, fino alla camera da letto, non gli hanno lasciato scampo. E’ morto intossicato ieri notte Roberto Girelli, agricoltore di 51 anni a causa dell’incendio divampato nell’appartamento dove abitava in via Michelini Tocci, a Cagli, nel Pesarese.

CAGLI – Le fiamme sono divampate al primo piano, divorando tutta la zona giorno. Il fumo salito per le scale, fino alla camera da letto, non gli hanno lasciato scampo. E’ morto intossicato ieri notte Roberto Girelli, agricoltore di 51 anni a causa dell’incendio divampato nell’appartamento dove abitava in via Michelini Tocci, a Cagli, nel Pesarese.

I Vigili del fuoco della locale stazione, con tre squadre e un’autoscala del comando provinciale di Pesaro, sono intervenuti attorno all’una e trenta. Il piano terra era un inferno di fumo: per farsi strada i Vigili hanno dovuto rompere le finestre per far uscire il fumo e per far abbassare la temperatura altissima, all’interno del locale. Quando sono riusciti a raggiungere il secondo piano, dove si trovano le camere da letto, hanno trovato l’uomo, senza vita, riverso sul pavimento. Probabilmente il fumo lo ha sorpreso durante il sonno e non sarebbe riuscito a raggiungere la finestra che sarebbe stata la sua salvezza, se fosse riuscito ad aprirla. Da quanto si apprende l’agricoltore al momento viveva da solo.

Ora saranno le indagini di Carabinieri e Vigili del fuoco a chiarire le cause della disgrazia: il primo piano, da dove è partito l’innesco, forse di natura elettrica, è andato completamente distrutto.