Coronavirus: la consegna del Covid Hospital alla fiera di Civitanova – VIDEO

CIVITANOVA – “La giornata più importante sarà quando il Coronavirus sarà scomparso dalla faccia della terra”, così l’ex capo della protezione civile Guido Bertolaso a Civitanova Marche dove sono conclusi i lavori per il Covid hospital allestito all’interno dei padiglioni fieristici. Dice Bertolaso: “Qui stiamo facendo il nostro lavoro, un tassello per contrastare questa terribile malattia. Questi sono fatti. Ci è stato chiesto di fare un lavoro importante per la comunità delle Marche. Discuteremo i tempi per la modalità delle consegne con la Regione Marche. Sarà necessario qualche giorno per la formazione e poi la struttura potrà essere operativa, entro questa settimana. Sono passati solo 20 giorni dal primo bullone”.