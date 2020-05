Stasera su èTV Buonaseracasashow, dedica speciale alle Mamme. Filodiffusione: “Tra due settimane un nuovo Format, omaggio alle Marche”

Come ogni domenica, stasera su èTV torna alle ore 21 Buonaseracasashow, con una dedica speciale alle Mamme.

Il programma, ideato da Filodiffusione di Paolo Filippetti, in onda in esclusiva sul canale 12, nasce dalla volontà di tenere compagnia il pubblico durante il difficile periodo del Coronavirus: “Ora che la Fase due è entrata nel vivo, la trasmissione si prepara a chiudere – annuncia l’editore Paolo Filippetti – è stato un esperimento sociale emozionante. Abbiamo ricevuto migliaia di video: le persone da casa si sono trasformate per noi in cantanti, maghi, ballerini, imitatori! Grandi e piccini si sono divertiti a stupire, dimostrando talento e voglia di tenersi compagnia durante il Lock down”.

E adesso? “Ora che la gente può tornare piano piano alla normalità – spiega Filippetti – siamo pronti a lanciare una nuova idea, che speriamo piacerà al pubblico. Progetto ancora top secret – sorride il responsabile di Filodiffusione – posso anticipare che andrà in onda su èTV canale 12 e che esalterà le nostre amate Marche, con giochi, sorrisi e tanto premi per il pubblico”.

Nuovo Format Filodiffusione su èTV, dunque, dopo il grande successo di Buonasera Casa Show. “Il nostro primo amore resta Buonasera Marche Show – conferma Filippetti – ma per ora non possiamo tornare a riempire teatro o piazze, come abbiamo fatto alla grande per 5 anni. Ecco allora l’idea del nuovo Format, che partirà Domenica 24 Maggio ore 21:00.

Come si chiamerà? “QuizziAMO le Marche” chiude Filippetti – per ora non posso dirvi di più”.

