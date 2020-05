Sette quintali di verdura per gli animali del parco zoo da Coldiretti – VIDE0

FALCONARA – Circa 7 quintali di verdura sono stati consegnati dagli agricoltori di Coldiretti Marche per gli animali del Parco Zoo di Falconara.

Un gesto di vicinanza e sostegno alla struttura chiusa da oltre due mesi al pubblico, ma dove la vita continua e gli animali, covid o no, hanno bisogno di essere accuditi.



Al momento non ci sono ancora date certe per la riapertura dei giardini zoologici, che sperano di poter riprendere l’attività al più presto e recuperare almeno una parte della stagione.

Il Sindaco Stefania Signorini, presente alla consegna ha annunciato che scriverà all’Assessore al turismo della Regione Marche Moreno Pieroni per chiedere quanto prima un incontro.