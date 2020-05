Frenata di nuovi positivi nel Pesarese. Aumentano i dimessi e i guariti

ANCONA – Nelle Marche i dimessi e i guariti salgono a 2.278 (su un totale di 6.470 casi positivi riscontrati da inizio epidemia).

Degli 834 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore nelle Marche 18 sono risultati positivi. Il totale dei casi positivi registrati dall’inizio dell’emergenza sale a 6.470 su 47.092 test. I casi positivi in provincia di Pesaro Urbino sono 2.639, solo 9 più di ieri, in provincia di Ancona 1.826, in provincia di Macerata 1.051, in provincia di Fermo 454, in provincia di Ascoli Piceno 287.

I ricoverati sono 341, di cui 38 ricoverati in terapia intensiva, 252 non in terapia intensiva, 51 in area post acuzie, 176 ospiti di strutture territoriali, mentre sono 2.897 i malati in isolamento domiciliare. I casi e contatti in isolamento domiciliare sono invece 6.822 (tra cui 861 operatori sanitari) su un totale di 29.674 dall’inizio dell’epidemia.

Infine sono quattro le vittime nella giornata odierna, tutte donne: si tratta di un 77enne di Fabriano, due ultranovantenni e una 83enne di Sant’Ippolito. Il totale dall’inizio della pandemia sale a 958.