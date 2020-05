Dai materassi alle mascherine. Il ‘capolavoro’ della Lordflex’s – VIDEO

SERRA DE’ CONTI – Questo capolavoro è l’oggetto più ricercato in tempi di pandemia. Stop ai materassi, almeno per il momento, via libera alle mascherine. Ne parla con orgoglio Guerrino Bini, amministratore unico della Lordflex’s, la ‘Ferrari’ del made in Marche. L’azienda di Serra dè Conti, 53 anni di attività, venti dipendenti, ha deciso, nella massima diffusione del Coronavirus di riconvertire la produzione. Nessuno in Italia, prima del Covid, produceva mascherine, quest’azienda è persino la prima nella nostra regione ad aver ottenuto tutte le certificazioni per un manufatto di qualità a livello sanitario. Una scelta non facile, ma che rispecchia in pieno la mission aziendale: il benessere e l’attenzione per l’essere umano.

Pur di non lasciare a casa nessuno, rintuzzata ogni ipotesi di cassa integrazione, Bini ha spinto e convinto tutta la sua squadra a riattivare le linee, utilizzando all’inizio i tessuti già utilizzati per materassi e guanciali.

Il passo successivo è stato quello di alzare la sguardo oltre, rivolgendolo al futuro anche della Lordflex’s. Non è stato facile: dall’investimento sostenuto per la progettazione degli impianti in automazione, all’iter burocratico e irto di insidie per le certificazioni del tessuto migliore per la mascherina. Ore e ore di test di laboratorio, coinvolgendo persino il Politecnico di Milano.