Corsa sulla spiaggia proibita: falconarese multato ad Ancona

Stava facendo jogging sulla spiaggia un residente di Falconara che correndo però è finito sulla spiaggia di Palombina tutt’ora interdetta ad attività sportive; l’uomo è incappato in una pattuglia della Polizia locale che non ha potuto far altro che sanzionarlo di €400.

Sono proseguiti anche nella giornata di oggi i controlli da parte della Polizia locale dorica: 175 le attività commerciali controllate, 38 le verifiche rispetto ai parchi, due gli impianti sportivi sottoposti a verifica, controlli anche ai cimiteri e a 4 mercati per il rispetto della distanza interpersonale tra gli avventori, tre spiagge e 6 veicoli.