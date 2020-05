Test sierologico, positivo il 5 % agli Ospedali Riuniti di Ancona – VIDEO

Sono circa 150 i positivi al test sierologico in corso agli Ospedali Riuniti di Ancona sui 3 mila operatori sanitari. Il 5, 6 %, per l’esattezza, ha sviluppato immunoglobine G e M come traccia del passaggio del virus. Di questi, i positivi confermati al tampone, si contano su una mano.

Si tratta di risultati sperimentali, va detto, che coinvolgono uno studio multidisciplinare, non ancora terminato, che riunisce più unità operative.

Guarda il video racconto di Lucio Cristino:

Il test, nato per velocizzare il ritorno al lavoro degli operatori al fronte, di fatto può diventare uno studio epidemiologico.

La tesi è chiara: se il test sierologico non ha ancora piena validazione scientifica, allora non esiste patente di immunità. Perlomeno, non oggi, non nel breve periodo.

Quindi il “ritorno al lavoro in massa per gli immuni” non può essere immediato.

L’intervento dalla trasmissione in diretta E’ con Te, con Maurizio Socci e Lucio Cristino.