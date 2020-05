Marche vicine a ‘contagi zero’. 31 nuovi casi accertati

ANCONA – La regione Marche quasi a “contagi zero”, ma non tutta. La Provincia di Pesaro e Urbino, oltre che la più colpita, è anche quella che continua ad avere il numero più alto di nuovi positivi, mentre le altre si stanno allineando allo zero. Sono 31 i tamponi risultati positivi su 1.232 esaminati nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il Gores. Il totale casi positivi sale a 6.452 su 46.258 test effettuati dall’inizio dell’emergenza.

A Pesaro, dall’inizio dell’emergenza, sono 2.604 i positivi (+18 rispetto a ieri). Le altre province sono guidate da Ancona con 1.822 (nessun nuovo caso, non succedeva da inizio marzo), davanti a Macerata con 1.047 (+5), Fermo con 454 (+1), e Ascoli con 286 (+1). Sono 210 (+1) i casi provenienti da fuori regione.

Continua la rapida discesa dei ricoverati per Coronavirus, che oggi sono 369 (-26), mentre scendono a 41 (-1) quelli in terapia intensiva. Sono 15 i nuovi dimessi/guariti, con il totale dall’inizio dell’epidemia che sale a 2.257. In forte calo anche le persone in isolamento domiciliare, 7.100 (-134) e, tra loro, gli operatori sanitari, che oggi sono 942 (-24)