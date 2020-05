Coronavirus e solidarietà, l’annuncio di Gabriella Storani: “Dal Sorriso di Daniela 11500 euro per la Clinica Oncologica di Torrette”.La fondatrice e tesoriera dell’Associazione che porta il nome della figlia, prematuramente scomparsa, è intervenuta in diretta durante il programma “èconTE” per dare il lieto annuncio. Nei prossimi giorni la consegna dell’Assegno presso il Nosocomio Regionale davanti alle telecamere di èTV.Ecco il video