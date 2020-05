Bar e ristoranti, riaperture tra asporto, gel e mascherine

ANCONA – Partenza ancora da calibrare per bar e ristoranti anonetani alle presa con la riapertura delle attività nel rispetto delle norme per l’emergenza coronavirus.



Non è ancora possibile la consumazione all’interno dei locali, ma sono consentiti solo il take away dalle ore 7.30 alle ore 22.00 e la consegna a domicilio. Dai messaggi su whatsapp alla più classica delle telefonate diversi sono i modi con cui è possibile effettuare l’ordinazione che poi, volendo, può essere ritirata direttamente sul posto dai clienti.



Non è però possibile il solo asporto di bevande . I clienti potranno ritirare il cibo uno alla volta, indossando guanti e mascherine e utlizzando i gel detergenti messi a disposizione dagli esercenti.