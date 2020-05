Ancona, riaprono i parchi. Ci sono anche i nonni “sentinelle” anti contagio – VIDEO

Nelle apertura per gradi nel comune ad Ancona, in cui la tappa finale saranno le spiagge dal 18 maggio, oltre al porto antico, stamattina è stata la volta dei parchi: qui siamo a quello della Cittadella nel cuore della città. Nastri bianchi e rossi rendono inutilizzabili i giochi per i bambini, il flusso è moderato, la situazione tranquilla.Transitano famiglie, ragazzi, passeggini e nonni. Per quelli del gruppo Ada, associazione per i diritti degli anziani, è un ritorno al parco che ha il profumo delle rose: quelle da loro stessi piantate e che dopo mesi hanno visto in fiore.

ANCONA – Nelle apertura per gradi nel comune ad Ancona, in cui la tappa finale saranno le spiagge dal 18 maggio, oltre al porto antico, stamattina è stata la volta dei parchi: qui siamo a quello della Cittadella nel cuore della città. Nastri bianchi e rossi rendono inutilizzabili i giochi per i bambini, il flusso è moderato, la situazione tranquilla.Transitano famiglie, ragazzi, passeggini e nonni. Per quelli del gruppo Ada, associazione per i diritti degli anziani, è un ritorno al parco che ha il profumo delle rose: quelle da loro stessi piantate e che dopo mesi hanno visto in fiore.

L’associazione ha infatti donato il roseto, di cui tutti sono molto orgogliosi, alla città, In virtù di un accordo con il comune di Ancona per la piccola manutenzione del verde, nell’ottica di attività condivise per la longevità attiva. Hanno anche creato un piccolo spazio per le erbe officinali. E in questi giorni hanno anche un po’ il ruolo di nonni “controllori” per il rispetto delle norme anti contagio, come volontarie sentinelle.