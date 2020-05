Il virus non ha spento l’Imesa: “abbiamo commesse, non ci siamo fermati”

JESI – La Fase 2 dell’Imesa è iniziata in anticipo rispetto a molte altre attività produttive. Dalla seconda metà di aprile che l’azienda di Jesi, leader in quadri elettrici e costruzioni elettromeccaniche, ha riattivato le proprie linee produttive.

250 il totale dei dipendenti, compresi anche i lavoratori dello stabilimento di Plovdiv in Bulgaria: smart working per amministrativi, progettisti e commerciali; misure di sicurezza e riorganizzazione in officina per gli operai.

Il lavoro non manca, il futuro almeno nel medio termine è garantito. L’Imesa ha commesse stabili con la Marina Militare, altre due ne ha acquisite con destinazione Algeria da una multinazionale degli Emirati Arabi e da una indiana.Il Coronavirus ha inciso sull’attività. Non tanto in quanto a fatturato, 36 milioni è il dato annuale stabbile di Imesa, quanto sull’operatività quotidiana a causa del lockdown che ha stoppato molti fornitori.

Il futuro è lo sguardo verso gli Stati Uniti, rafforzando una già storica collaborazione con Fincantieri che ha acquisito la realizzazione di dieci fregate.La decennale esperienza di Sergio Schiavoni capitano d’impresa conta nelle previsioni d’impatto della pandemia sull’economia delle Marche.