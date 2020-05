I ricoverati sono meno di 400, oltre 2200 dimessi e guariti

Sono saliti a 2.242 i dimessi/guariti nelle Marche, mentre i ricoverati sono 395. Sono invece 948 i deceduti dall’inizio dell’emergenza, di cui 5 nelle ultime 24 ore.

Secondo i dati resi noti dal Gores, ci sono 42 pazienti in terapia intensiva (di cui 6 a Pesaro Marche Nord, 14 ad Ancona Torrette), e 302 in terapia non intensiva, 51 in area post acuzie, mentre 147 sono ospiti di strutture territoriali.

Sono invece 2.841 i malati in isolamento domiciliare. Su 6.421 casi positivi registrati, la provincia di Pesaro Urbino ne conta 2604, quella di Ancona 1.822, quella di Macerata 1.047, quella di Fermo 454, quella di Ascoli Piceno 285, oltre a 209 casi di fuori regione.

I casi e contatti in isolamento domiciliare sono attualmente 7.234, tra cui 966 operatori sanitari.