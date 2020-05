Covid Fiera e ‘normalizzazione’ ospedali: la Regione lancia la fase 3 della sanità

ANCONA – Il Coronavirus non accetta allentamenti di sorta, la Regione Marche è già alla Fase 3 per quanto riguarda la situazione sanitaria. La Giunta Ceriscioli ha infatti approvato la delibera per la gestione della coda del virus, stando all’andamento della curva epidemiologica, per il ripristino delle condizioni ordinarie all’interno degli ospedali, ma predispone anche le misure per affrontare l’eventualità da scongiurarsi di una recrudescenza dei contagi.

Il nodo è stretto a Civitanova. L’introduzione nel sistema sanitario dell’ospedale alla Fiera, ormai prossimo alla finalizzazione sotto la consulenza dell’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, ha lo scopo di accogliere i pazienti Covid e scaricare il prima possibile gli altri nosocomi affinché rispondano alle esigenze di salute di tutte le altre patologie. Saranno 84 i posti letti, 42 di terapia intensiva, altrettanti di semi intensiva: le statistiche attuali certificano che sono proprio 42 i ricoverati in intensiva nelle Marche. In affiancamento continuerebbero a curare i positivi Coronavirus anche i reparti di malattie infettive di Pesaro, Ancona e Fermo.

Gli spostamenti dei malati la Regione sarebbe pronta ad attivarli a stretto giro. Contro il Covid Hospital di Civitanova la politica e parte della sanità marchigiana. Per ultimo il sindacato degli anestesisti e rianimatori ha lanciato l’allarme, chiedendo una rimodulazione della nuova struttura.

Per Ceriscioli il vantaggio è che un numero minore di infermieri, medici e professionisti potrebbe gestire un numero maggiore di pazienti. La prospettiva del presidente è di far assumere un ruolo determinante al Covid Fiera in caso di nuova ondata: diventerebbe il cuore della lotta al virus, con a corollario la riattivazione di reparti Covid negli altri ospedali delle Marche. Scenario da respingere, certo, ma che non può essere sottovalutato o ignorato. È questo l’upgrade della Regione: la Fase 3 contro il Coronavirus.