Post sisma e Covid, “Camerino sia la città simbolo di questo nuovo corso” – VIDEO

Camerino possa diventare una delle città simbolo “di questo nuovo corso”, questo l’auspicio dalla visita del commissario al sisma Giovanni Legnini.

CAMERINO – Per la ricostruzione post sisma “questa è la fase nella quale dobbiamo metterci alle spalle tutto ciò che non è andato e di dare fiducia e concretezza a un processo che non sarà breve” dice il commissario straordinario, Giovanni Legnini, in visita a Camerino, in occasione della ripartenza di alcuni cantieri nel giorno che segna la fine del lock down per l’emergenza Coronavirus.