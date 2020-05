I decessi: il Coronavirus divide le Marche in due. Aumento della mortalità a tre cifre in provincia di Pesaro Urbino

Sono i numeri più dolorosi, ma che risuonano come un monito alla prudenza all’avvio della fase due quelli del report dell’Istat sulla mortalità in Italia nel primo trimestre del 2020. I numeri del marzo funesto nascondono migliaia di storie di morti solitarie e dolore a distanza a causa del Covid-19.

Le tre “Italie” del contagio

ANCONA – Sono i numeri più dolorosi, ma che risuonano come un monito alla prudenza all’avvio della fase due quelli del report dell’Istat sulla mortalità in Italia nel primo trimestre del 2020. I numeri del marzo funesto nascondono migliaia di storie di morti solitarie e dolore a distanza a causa del Covid-19. Dal primo caso in Lombardia il 20 febbraio, poi il lock down italiano scattato 11 marzo, il report considera il mese clou dell’emergenza quando si registra a livello nazionale una crescita superiore che sfiora il 50% rispetto alla media degli ultimi 4 anni. I decessi in Italia passano da 65592 a quasi 91 mila.

Pesaro e Ancona le province nell’Italia dell’alta diffusione Covid. Il 91% dell’eccesso di mortalità si concentra nelle aree ad alta diffusione dell’epidemia, ovvero con più di 100 casi positivi ogni 100 mila abitanti: 3271 comuni, 37 province del nord più quella di Pesaro Urbino, dove l’aumento della mortalità è a tre cifre: del 120%. Senza considerare poi ci sono stati in italia più di 10 mila decessi per i quali si può ipotizzare che non sia stato fatto il tampone o che possano essere legate alla crisi del sistema ospedaliero. In generale nelle Marche l’aumento della mortalità supera il 53%. Oltre alla provincia di Pesaro Urbino, anche quella di Ancona finisce nell’Italia dell’alta diffusione,con un aumento della mortalità quasi del 50%. Le altre province marchigiane vengono inserite tra quelle da diffusione epidemica media: in quella di Fermo si registra un aumento della mortalità del 23%, a Macerata quasi del 18%, mentre in quella di Ascoli nel periodo indicato si ravvisa addirittura una flessione della mortalità del 3%.

L’aggiornamento di oggi. Tre persone contagiate da Coronavirus hanno perso la vita nelle Marche nelle ultime 24ore, per un’altra persona la diagnosi è stata confermata solo oggi. Da inizio dell’emergenza sono morti 566 uomini e 369 donne: 495 persone decedute provenivano da Pesaro Urbino, 206 da Ancona, 150 dal Maceratese, 65 dal Fermano, 12 da Ascoli Piceno mentre altri otto erano residenti fuori regione.

Cala il numero dei ricoverati. Nelle ultime 24ore è diminuito ancora il numero di ricoverati negli ospedali delle Marche per coronavirus (da 443 a 433): ce ne sono 44 in terapia intensiva (43 il giorno prima), 112 (114) in semi-intensiva, 222 (215) in reparti non intensivi e 62 (64) in area post-acuti. A questi, comunica il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores), si aggiungono altre 174 (146) persone ospitate in strutture territoriali. In aumento nell’ultima giornata anche il numero di guariti/dimessi (da 2.194 a 2.225).