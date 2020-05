Schianto all’incrocio tra moto e scooter: un morto – VIDEO e FOTO

ANCONA – Schianto nel tardo pomeriggio in centro ad Ancona, all’incrocio tra via Isonzo e via Giannelli. Forse per una mancata precedenza, si sono schiantati uno scooter e una moto.

A perdere la vita Giuseppe Emanuele Bocchieri, 85 anni di Ancona, in sella allo scooter proveniente da via San Martino. Mentre il centauro, un uomo di mezza età, è stato trasportato al Pronto Soccorso in condizioni gravi. La sua moto usciva dalla Galleria del Risorgimento e procedeva in direzione di Palazzo del Popolo.

Lo scontro è avvenuto attorno alle 18.30. Da ricostruire la dinamica, l’eventuale mancata precedenza o velocità dei due mezzi

Sul posto polizia municipale, 118, Croce Rossa e Croce Gialla.