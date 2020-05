Schianto a Macerata, grave una donna

L’incidente in Contrada Cimarella: una donna trasportata in eliambulanza a Torrette.

MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio a Macerata in Contrada Cimarella per un incidente stradale. Una donna alla guida dell’auto ha perso il controllo sbattendo su entrambi i lati della stradaLa squadra VVF ha messo in sicurezza l’autovettura incidentata mentre i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alla conducente che è stata portata in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche i Carabinieri di Appignano per i rilievi del caso.