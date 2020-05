“Mascherine a 50 cent in 50 mila punti vendita”. L’annuncio del commissario Arcuri – VIDEO

ROMA – “Lunedì inizia la fase 2. Dobbiamo essere consapevoli che inizia una sfida ancora più difficile”. Con queste parole il commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, ha aperto il punto stampa in Protezione Civile. Importante perché a due giorni dall’allentamento parziale del lockdown deciso per l’emergenza Covid-19.

“Da lunedì 4 maggio gli italiani troveranno mascherine chirurgiche a 0.50 euro in 50 mila punti vendita, uno ogni 1.200 abitanti. Da metà del mese diventeranno 100 mila, uno ogni 600 abitanti”. Un risultato ottenuto, ha spiegato Arcuri, grazie agli accordi con “farmacie, parafarmacie, Confcommercio, Federdistribuzione, e in particolare la Coop che ha deciso di non chiedere il ristoro ma di mettere sul mercato i dispositivi che ha acquistato al prezzo fissato anche se il costo d’acquisto è stato più alto. Tutti gli italiani che lo vorranno avranno 50 mila luoghi per acquistare questo dispositivo a 50 centesimi. Con l’Associazione tabaccai contiamo di sottoscrivere un uguale accordo, hanno altri 50 mila punti vendita. Tutto questo nell’esclusivo interesse dei cittadini, anche di quelli che non sono d’accordo. Nessuno avrà a rimetterci. Abbiamo fissato un meccanismo per ristorare i singoli produttori e i singoli distributori, consapevoli che la salute e la protezione individuale non ha prezzo, su di essa non si specula. Tutti guadagneranno il giusto. La speculazione è finita – ha ribadito – speriamo che presto non servirà neanche più la fissazione del tetto massimo”.