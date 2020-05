Coronavirus, nelle Marche in costante crescita il totale di dimessi e guariti

ANCONA – Poco sopra la soglia del due è la percentuale di nuovi casi registrati sul totale dei tamponi analizzati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Nello specifico i nuovi positivi sono stati 23 su 1033 campioni.

Il totale dei positivi registrati dall’inizio dell’emergenza sale così a 6.298 su 41.156 test. Nella giornata di ieri si sono registrati invece 5 morti, mentre prosegue nelle Marche il calo del numero delle persone contagiate da coronavirus ricoverate negli ospedali: attualmente sono 445, di cui 46 in terapia intensiva, +2 rispetto alla giornata di ieri, e 117 in semi intensiva.

I dimessi/guariti, fa sapere il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, sono saliti in un giorno a 2.177 (da 2.131). Il bilancio delle vittime contagiate da Covid-19 è di 911 mentre i positivi sono attualmente 6.298, di cui 2529 nella provincia di Pesaro-Urbino. Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono 28.316 nelle Marche quelli che hanno ‘scontato’ un periodo di quarantena in casa.