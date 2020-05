Camminate in spiaggia. Due passi tra date e ordinanze, il ‘caso’ Ancona – VIDEO

ANCONA – Per farsi due passi nella giungla delle date e delle ordinanze c’è da armarsi di santa pazienza. La passeggiata di salute, la tanto agognata passeggiata di salute dopo due mesi di lockdown, finisce al centro del vortice istituzionale. Da lunedì 4 maggio la quarantena si allenterà in Italia.

Quindi camminare, specificando attività motoria nel proprio modello di autocertificazione da tenersi in tasca, lo si potrà fare in parchi, piazze, ma anche spiagge. Sì, spiagge. Proprio come previsto dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.

È il grande tema dell’incrocio di competenze tra lo Stato (che le spiagge non la ha aperte nell’ultimo Decreto) e le Regioni che hanno potere restrittivo. E a scalare ogni decisione sul territorio si ripercuote sui sindaci, le sentinelle dei Comuni. Emblematico esempio di questo federalismo imperfetto è ciò che succederà ad Ancona: spiagge aperte per passeggiate dal 18 maggio, ma chiuse nei fine settimane.

Riaprirà lunedì 4 maggio la spiaggia di Falconara, così come i cimiteri cittadini e i parchi pubblici, ma l’accesso sarà condizionato a una serie di prescrizioni per ridurre al minimo i rischi. È quanto deciso dal sindaco Stefania Signorini oggi, sabato 2 maggio, dopo una riunione del Coc, il centro operativo comunale. Sempre da lunedì sarà possibile accedere al centro di raccolta dei rifiuti di via delle Saline, dove l’ingresso sarà contingentato: si potrà entrare uno alla volta.

Da mercoledì 6 maggio torneranno invece i mercati ambulanti, ma solo per i generi alimentari, come previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile. La sosta, infine, resterà gratuita e senza limiti di orario fino al 17 maggio: dal 18 tornerà l’obbligo di pagamento negli stalli blu e quello di esporre il disco orario nei parcheggi a tempo.

Sarà consentito a Senigallia l’accesso all’arenile ed ai parchi e giardini pubblici con l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale e con il divieto di ogni forma di assembramento Non sarà consentito l’utilizzo di giochi per bambini né lo svolgimento all’aperto di attività ludica o ricreativa (non sarà consentita quindi l’introduzione di palloni o palle) mentre l’attività sportiva o motoria sarà consentita svolgerla solo individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori e le persone non completamente autosufficienti.

Sarà consentito all’interno del territorio regionale raggiungere le seconde case, per casi di necessità legati all’attività di manutenzione, fatto salvo l’obbligo del rientro la sera presso la propria abitazione