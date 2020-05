Coronavirus: la percentuale dei positivi negli ultimi tamponi effettuati non arriva al 3%

Si abbassa ancora la percentuale dei positivi al Coronavirus, nell’ultima “infornata” di tamponi nelle Marche: 28 su 978 effettuati nelle ultime 24 ore e dunque con una percentuale che non arriva al 3%

ANCONA – Si abbassa ancora la percentuale dei positivi al Coronavirus, nell’ultima “infornata” di tamponi nelle Marche: 28 su 978 effettuati nelle ultime 24 ore e dunque con una percentuale che non arriva al 3%. Nelle Marche, dall’inizio dell’emergenza, è stata superata la soglia di 40mila tamponi eseguiti (40.123) che hanno evidenziato in totale 6.275 contagi. E’ quanto emergenze dal Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores) nell’ultimo bollettino di aggiornamento.

La situazione negli ospedali. Ci sono attualmente 457 ricoverati negli ospedali marchigiani e sono scesi di 56 in un solo giorno: 44 in terapia intensiva e 119 in semi-intensiva. Sono 229 i degenti in reparti non intensivi e 65 in area post-critica. Altre 144 persone sono ospitate in strutture territoriali. I dimessi/guariti, fa sapere il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, sono saliti in un giorno a 2.153.Le vittime sono state 911 dall’inizio dell’emergenza.