Il preside: “Il tutti ammessi è diseducativo. Maturità momento speciale” – VIDEO

E’ il “tutti promossi”, poi corretto con “tutti ammessi all’esame” a non piacere a chi la scuola la vive giorno dopo giorno. L’orizzonte è il 17 giugno, giorno in cui l’esame di maturità comincerà in classe. La prova varrà solo 40 punti, il resto, la maggioranza di 60 punti, sarà il curriculum. In sostanza il contrario di quanto è valso negli ultimi anni, fuori dalla pandemia.

Guarda il video racconto di Lucio Cristino:

E se è materia oscura il prossimo anno scolastico, in epoca di simboli, più chiaro è il ritorno sui banchi il 16 settembre, primo giorno di scuola. Dal 17, poi, è tutta materia da valutare.