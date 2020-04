Coronavirus nelle Marche. Netto calo di ricoveri. Cinque i decessi odierni

ANCONA – Scende di ben 179 unità in un giorno il numero dei ricoverati negli ospedali marchigiani per Coronavirus: da 692 passano a 513 grazie soprattutto al brusco calo di degenti in area post critica (da 222 a 72). In diminuzione anche i pazienti in terapia intensiva (da 52 a 48), semintensiva (da 134 a 119) e in reparti non intensivi (da 284 a 274).

Oltre al calo di ricoveri si registra anche un balzo di guariti che superano quota due mila (2.131). I dati comunicati dal Gruppo operativo per le emergenze sanitarie (Gores) rilevano attualmente 6.247 casi di contagio: 2.506 in provincia di Pesaro Urbino, 1.810 nell’Anconetano, 1.017 in provincia di Macerata, 435 a Fermo e 281 ad Ascoli Piceno (198 provengono da altre regioni).

Attualmente ci sono 2.697 positivi in isolamento domiciliare; mentre quelli isolati in casa dopo essere venuti in contatto con contagiati sono 8.087 (3.350 con sintomi) tra cui 1.124 operatori sanitari. Da inizio emergenza un periodo di quarantena è toccato a 27.909 persone nelle Marche.

Nelle ultime 24 ore i laboratori di virologia delle Marche hanno riscontrato 37 casi di contagio al Coronavirus su 1.268 tamponi esaminati: dall’inizio dell’emergenza epidemiologica (primo caso rilevato nelle Marche il 25 febbraio scorso) nella regione si sono registrati 6.247 positivi al Covid-19 su 39.145 test eseguiti.

Sono cinque i decessi nella giornata odierna nelle Marche. Si tratta di quattro donne di 86 anni e un 65enne di Sant’Angelo in Vado. Dall’inizio della pandemia il totale delle vittime di Coronavirus sono 911.