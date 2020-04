In coma dopo l’incidente a Bali. Il fratello: “aiutatemi a portare a casa Marco” – VIDEO

SENIGALLIA – Investito da un camion a Bali, isola dell’Indonesia dove si era trasferito da qualche mese. Finito in coma in un ospedale pubblico nel pieno dell’emergenza da Coronavirus. È la storia di Marco Raffaeli, 31 anni, giovane di Marzocca.

L’incidente è avvenuto lunedì 20 aprile a Kuta, località dell’isola meta per molti turisti. Martedì 28 aprile il giovane marchigiano è stato sottoposto a un intervento molto complicato per ridurre le fratture alle gambe e alla mandibola. La famiglia vorrebbe riportarlo in Italia appena possibile, ma con la pandemia in corso è difficile e avrà costi molto alti: la sua assicurazione non può coprire le spese, perché la copertura è scaduta. Ma lui non poteva rinnovarla senza tornare in Australia.

Dalle Marche, quindi, è cominciata la ricerca del denaro da versare all’ospedale per pagare il ricovero e gli interventi e poi per coprire le spese del rientro in Italia. Per questo è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su GofundMe che ha raccolto oltre 60 mila euro.