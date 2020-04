“Ecco le chiavi dei locali” baristi e ristoratori incontrano il Sindaco Mancinelli – VIDEO

ANCONA – Dopo il flash mob serale di martedì in cui simbolicamente hanno riacceso le insegne dei loro locali e apparecchiato i tavoli, una rappresentanza del gruppo “Baristi e Ristoratori uniti per le Marche” di Ancona ha incontrato in mattinata il sindaco Valeria Mancinelli, per consegnarle simbolicamente le chiavi dei locali e chiederle di farsi portavoce delle loro richieste con il Governo.

Tra i temi affrontati dagli esercenti un aumento e prolungamento del bonus di 600 euro, una velocizzazione dell’erogazione della cassa integrazione e il credito d’imposta sugli affitti.

Il sindaco Mancinelli in un video postato su facebook aveva già assicurato la messa a disposizione per i locali di ulteriori aree pubbliche senza costi aggiuntivi in termini di canoni demaniali, oltre a uno sgravio di cosap e tosap.

Tutti provvedimenti che ha assicurato il primo cittadino verranno formalizzati entro questa settimana o al più tardi la prossima.