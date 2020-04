Dalla dad ai videogiochi, gli psicologi: “Nei bimbi rischio dipendenza elettronica” – VIDEO

ANCONA – Prima davanti allo schermo per seguire le lezioni a distanza poi per giocare con i videogiochi o guardare un film perché non si può uscire, i bimbi causa l’emergenza coronavirus passano sempre più tempo davanti a computer e televisione. Troppo tempo, precisano dall’Ordine degli psicologi delle Marche secondo cui bambini con un’età che può arrivare anche a 4 anni utilizzano in modo eccessivo gli strumenti di comunicazione elettronici.

Chiusi in casa, senza più andare a scuola e vedere amici e nonni con cui magari passavano molto tempo, i cambiamenti dovuti all’emergenza covid, ribadiscono dall’Ordine, hanno avuto un pesante impatto psicologico sui più piccoli.

Una situazione che si prepara a cambiare di nuovo con la fase 2.