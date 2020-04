Coronavirus: superate le 900 vittime nelle Marche

Oltre 900 vittime, 906 per la precisione dall’inizio dell’emergenza. Dietro ogni numero la storia di una persona che ha lasciato questo mondo e di una famiglia che non ha potuto salutarla. Sono le vittime del Covid-19: sette le persone decedute nelle ultime 24 ore, tra cui una donna di 65 anni di Senigallia, la più giovane del triste bollettino giornaliero di oggi.

ANCONA – Oltre 900 vittime, 906 per la precisione dall’inizio dell’emergenza. Dietro ogni numero la storia di una persona che ha lasciato questo mondo e di una famiglia che non ha potuto salutarla. Sono le vittime del Covid-19: sette le persone decedute nelle ultime 24 ore, tra cui una donna di 65 anni di Senigallia, la più giovane del triste bollettino giornaliero di oggi.

Gli altri numeri che ci descrivono la situazione, andando verso la cosiddetta fase 2. Scendono sotto 700 (da 724 a 692) i ricoverati per coronavirus mentre il numero dei guariti/dimessi cresce da 1.948 a 1.964. Buone notizie sul fronte anche dei ricoverati più gravi: i degenti in terapia intensiva scendono da 58 a 52, in semi-intensiva da 147 a 134 e in reparti non intensivi da 296 a 284. Sono invece 2.655 i positivi al Covid-19 in isolamento domiciliare; in tutto nelle Marche ci sono stati 6.210 casi di positività.